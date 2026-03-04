Кез. Удмуртия. Невменяемого жителя Кезского района отправили на принудительное лечение за то, что связывал супругу и угрожал убийством. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

В декабре прошлого года 63-летний мужчина напал на жену в их доме. Он избил женщину, а затем спеленал её ремнем и покрывалом. Под угрозой расправы он запретил ей выходить на улицу.

Но на этом история не закончилась. В январе дебошир снова поднял руку на супругу. Схватив нож и вилки, он угрожал ей убийством.

Во время расследования выяснилось, что мужчина невменяемый. Врачи заключили, что ему необходимо психиатрическое стационарное лечение. Дело передали в районный суд.