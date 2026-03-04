Закрыть
Житель Удмуртии, который связал жену ремнём и грозил ей ножом, отправится на принудительное лечение

13:35, 04 марта, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#Кезский район\n#угрозы\n#лечение\n#психиатрия
Источник фото: ИИ
Его признали невменяемым.

Кез. Удмуртия. Невменяемого жителя Кезского района отправили на принудительное лечение за то, что связывал супругу и угрожал убийством. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

В декабре прошлого года 63-летний мужчина напал на жену в их доме. Он избил женщину, а затем спеленал её ремнем и покрывалом. Под угрозой расправы он запретил ей выходить на улицу.

Но на этом история не закончилась. В январе дебошир снова поднял руку на супругу. Схватив нож и вилки, он угрожал ей убийством.

Во время расследования выяснилось, что мужчина невменяемый. Врачи заключили, что ему необходимо психиатрическое стационарное лечение. Дело передали в районный суд.

#Удмуртия\n#Кезский район\n#угрозы\n#лечение\n#психиатрия