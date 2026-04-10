Жители Кезского района Удмуртии начали активно жаловаться на езду и сопутствующий шум от питбайкеров. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава района Дмитрий Миронов.

«Давайте внесём ясность. Многие родители, покупая питбайк, считают, что это просто «мощный велосипед». Но это спортивный инвентарь, предназначенный для использования на закрытых площадках, специализированных трассах и лесных дорогах. У него нет световых сигналов для дорог общего пользования. Выезд на питбайке на улицы посёлка, района или на трассу — грубое нарушение закона», — сказал Дмитрий Миронов.

Он подчеркнул, что, если такого юного водителя задержат сотрудники ГАИ, сам питбайк поместят на штрафстоянку, а родителям байкера будет назначен штраф до 30 тыс. рублей.

Глава района также напомнил об уголовной ответственности, наступающей в случае ДТП с участием питбайка. Для подростков старше 16 лет это может обернуться реальным сроком.

«Железный конь не прощает ошибок, а закон суров к тем, кто подвергает жизнь окружающих опасности. Мы усиливаем совместные рейды с ГАИ. Питбайки на дорогах общего пользования будут изыматься», — подытожил глава района.