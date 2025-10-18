Кез. Удмуртия. Сделан частичный капитальный ремонт Кезской районной больницы. В соцсетях об изменениях сообщил глава района Дмитрий Миронов.

Строители уложили на пол керамогранитную плитку, покрасили стены и потолки. Также установили двери с отделкой дверных откосов. Обновлены системы отопления и электроснабжения, произведен ремонт дренажной системы и ряд других работ.

Средства на капремонт были выделены по программе модернизации первичного звена нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».