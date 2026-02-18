Кез. Удмуртия. В Удмуртии отменили проведение ежегодного зимнего конного биатлона (18+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Кезского района Дмитрий Миронов.

Конный биатлон «По коням!» должен был пройти в шестой раз 23 февраля в селе Александрово Кезского района. Сюда должны были приехать команды из разных районов Удмуртии.

В связи с ухудшением эпизоотической ситуации на территории России и миграцией диких животных и птиц в Удмуртии 12 февраля ввели режим повышенной готовности. Из-за него конный биатлон решили отменить.

«Забота о здоровье наших животных и безопасности всех участников — наш приоритет. Мы понимаем, что многие из вас с нетерпением ждали этого события, но в текущих условиях это решение является необходимым», — прокомментировал Дмитрий Миронов.

Напомним, что из-за режима повышенной готовности в Алнашах на время закрыли скотный рынок.