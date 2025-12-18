Ижевск. Удмуртия. Пожар произошёл в двухквартирном двухэтажном доме на улице Депутатской в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пламя вспыхнуло около 13:40 17 декабря. Первым его заметил 14-летний подросток, сын хозяйки квартиры, где случилось возгорание. Парень увидел дым, выходящий из под крыши, и сообщил матери. Та вызвала пожарных и вместе с сыном выбралась на улицу.

Во время разведки огнеборцы обнаружили в соседней квартире спящую девушку. Её разбудили и вывели из дома.

Спасатели потушили пламя. Повредилась только обшивка и часть кровли.

Причиной пожара оказалось нарушение при монтаже дымохода: трубу установили слишком близко к конструкциям дома.