Ижевск. Удмуртия. Три города и 11 районов Удмуртии завершили переселение из аварийного жилья. Как сообщает Минстрой республики, жилищные условия уже улучшили 5 555 человек.

Завершили программу: Воткинск, Глазов, Сарапул, а также Алнашский, Дебесский, Кизнерский, Кезский, Вавожский, Сюмсинский, Малопургинский, Шарканский, Якшур-Бодьинский, Юкаменский и Увинский районы.

В рамках региональной программы продолжается расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В этом году расселят: Ярский, Игринский, Граховский, Глазовский, Красногорский, Камбарский, Каракулинский, Балезинский, Завьяловский районы, а также Ижевск.

Всего с начала действия региональной программы расселено 2 314 квартир, полностью расселены 417 многоквартирных домов и снесены 248 зданий. Осталось расселить 346 квартир.