Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно изменят схему движения автобусов №22 и №25. Об этом сообщает АО «ИПОПАТ».

23 марта на улице Механизаторской в Ижевске пройдёт ремонт. С 10:00 до 14:00 движение будет перекрыто. Автобусы маршрутов №22 и №25, следующие в сторону микрорайона Нагорный, будут двигаться по измененному маршруту: Гагарина – Московская – Леваневского – Механизаторская.

Обратное направление — от микрорайона Нагорный — останется без изменений.

Актуальную информацию о движении транспорта в режиме реального времени можно узнать через мобильное приложение «Удмуртия Транспорт» или сервис «Яндекс Карты».