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В Ижевске временно изменят маршруты автобусов №22 и №25

12:15, 21 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске временно изменят маршруты автобусов №22 и №25
12:15, 21 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
206
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобусы
Источник фото: ИА «Сусанин»
206
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Это связано с земляными работами на улице Механизаторской. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно изменят схему движения автобусов №22 и №25. Об этом сообщает АО «ИПОПАТ». 

23 марта на улице Механизаторской в Ижевске пройдёт ремонт. С 10:00 до 14:00 движение будет перекрыто. Автобусы маршрутов №22 и №25, следующие в сторону микрорайона Нагорный, будут двигаться по измененному маршруту: Гагарина – Московская – Леваневского – Механизаторская.

Обратное направление — от микрорайона Нагорный — останется без изменений.

Актуальную информацию о движении транспорта в режиме реального времени можно узнать через мобильное приложение «Удмуртия Транспорт» или сервис «Яндекс Карты».

 

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12:15, 21 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
206
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобусы