Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

В Ижевске планируют благоустроить территорию «Школы юных лётчиков»

08:30, 19 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске планируют благоустроить территорию «Школы юных лётчиков»
08:30, 19 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
51
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: Яндекс Карты
51
0

Цена работ составляет 3,7 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до конца июля планируется благоустройство территории «Школы юных лётчиков» на улице Карла Либкнехта, 53. Определён подрядчик на выполнение работ. Информация опубликована на портале госзакупок. 

На территории школы планируется заменить покрытие тротуаров к плацу и парашютной вышке, уложить асфальт, брусчатку, бортовые камни. Будут смонтированы мусорные площадки, засеяны газоны.

Победитель конкурса выполнит работы за 3,7 млн рублей в срок с 15 мая по 31 июля 2025 года.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

08:30, 19 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
51
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство