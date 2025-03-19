Ижевск. Удмуртия. В Ижевске до конца июля планируется благоустройство территории «Школы юных лётчиков» на улице Карла Либкнехта, 53. Определён подрядчик на выполнение работ. Информация опубликована на портале госзакупок.

На территории школы планируется заменить покрытие тротуаров к плацу и парашютной вышке, уложить асфальт, брусчатку, бортовые камни. Будут смонтированы мусорные площадки, засеяны газоны.

Победитель конкурса выполнит работы за 3,7 млн рублей в срок с 15 мая по 31 июля 2025 года.