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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Итоги дня: потраченные жителями Удмуртии миллиарды на алкоголь и работа больниц в праздничные выходные

18:00, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: потраченные жителями Удмуртии миллиарды на алкоголь и работа больниц в праздничные выходные
18:00, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Источник фото: ИА «Сусанин»
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А также экспонат из Удмуртии в Музее Победы в Москве.

Ижевск. Удмуртия. Главные новости четверга, 6 марта. 

Женщины-пилоты

Штат авиакомпании «Ижавиа» впервые пополнят женщины-пилоты. Обе имеют по 120 часов налёта в «Ижавиа», а в середине апреля после 150 часов успешного прохождения контрольно-проверочных полётов будут переведены во вторые пилоты

В Музее Победы

Нацмузей Удмуртии передал свой экспонат в московский Музей Победы. Это старинный самовар гвардии майора Николая Ивановича Пустовалова из Воткинска

Работа в праздники

В Удмуртии опубликовали график работы медучреждений в предстоящие праздничные дни. 8 марта в поликлиниках станет выходным. 9 марта поликлиники будут работать в режиме субботнего дня

Проблемы с запахом

Глава Воткинского района Айрат Газимзянов пояснил, как будет решаться проблема с неприятным запахом в деревне Верхняя Талица. Запах и дым, который разносится вокруг предприятия «БиоТех»

Мама года

Вера Дмитриченко из Малой Пурги стала обладательницей титула «Мама года — 2025» в рамках конкурса «Мисс и миссис ПФО» и «Миссис Удмуртия» (18+).

Миллиарды на спиртное

Жители Удмуртии за 2024 год потратили на алкогольную продукцию 26,4 миллиарда рублей. Эта сумма практически равна бюджету Ижевска на нынешний год – в его расходную часть заложено 26,7 млрд рублей. 

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18:00, 06 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
155
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня