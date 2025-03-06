Ижевск. Удмуртия. Главные новости четверга, 6 марта.

Женщины-пилоты

Штат авиакомпании «Ижавиа» впервые пополнят женщины-пилоты. Обе имеют по 120 часов налёта в «Ижавиа», а в середине апреля после 150 часов успешного прохождения контрольно-проверочных полётов будут переведены во вторые пилоты.

В Музее Победы

Нацмузей Удмуртии передал свой экспонат в московский Музей Победы. Это старинный самовар гвардии майора Николая Ивановича Пустовалова из Воткинска.

Работа в праздники

В Удмуртии опубликовали график работы медучреждений в предстоящие праздничные дни. 8 марта в поликлиниках станет выходным. 9 марта поликлиники будут работать в режиме субботнего дня.

Проблемы с запахом

Глава Воткинского района Айрат Газимзянов пояснил, как будет решаться проблема с неприятным запахом в деревне Верхняя Талица. Запах и дым, который разносится вокруг предприятия «БиоТех».

Мама года

Вера Дмитриченко из Малой Пурги стала обладательницей титула «Мама года — 2025» в рамках конкурса «Мисс и миссис ПФО» и «Миссис Удмуртия» (18+).

Миллиарды на спиртное

Жители Удмуртии за 2024 год потратили на алкогольную продукцию 26,4 миллиарда рублей. Эта сумма практически равна бюджету Ижевска на нынешний год – в его расходную часть заложено 26,7 млрд рублей.