Ижевск. Удмуртия. Национальный музей Удмуртии имени Кузебая Герда передал реликвию для новой экспозиции к 80-летию Победы в московском Музее Победы. Об этом сообщила пресс-служба ФГБУК «Музей Победы».

«Впервые к осуществлению выставочного проекта привлечены музеи из десятков регионов нашей страны. <…> Здесь покажут более 160 экспонатов, рассказывающих о биографиях и подвигах героев Великой Отечественной войны», — рассказали в Музее Победы.

Из фондов Нацмузея Удмуртии был передан угольный самовар-чайник, с которым уроженец Воткинска, гвардии майор Николай Иванович Пустовалов прошел всю войну. Он был призван на фронт в июне 1941 года, воевал на Ленинградском фронте. Кипяток из самовара спасал его и товарищей в ходе 164-дневной героической обороны полуострова Ханко. На нем выгравирована надпись: «Ребячьему вожаку Новикову Анатолию Васильевичу с 50-летием. 11.06.1986. Капитан 2-го ранга Пустовалов Николай Иванович, герой и защитник Ханко и Гангута».

Экспозиция в Москве будет размещена на площади почти 4,5 тыс. кв. метров. В экспозиции представят фронтовую летопись в судьбах красноармейцев. Всего раритеты из своих фондов передадут около 70 столичных, региональных, школьных музеев России и Беларуси, а также частные коллекционеры.