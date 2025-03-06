Воткинск. Удмуртия. Глава Воткинского района Айрат Газимзянов пояснил, как будет решаться проблема с неприятным запахом в деревне Верхняя Талица. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он рассказал, что жители деревни жалуются на неприятный запах и дым, который разносится вокруг предприятия «БиоТех». А в феврале люди заметили, что на предприятии открытым способом сжигали мусор.

Основной деятельностью ООО «БиоТех» является утилизация медицинских и биологических отходов. На арендуемом участке предприятию разрешено вести деятельность по обезвреживанию отходов производства и потребления, медотходов, биологических отходов, веществ, разрушающих озоновый слой. Также компании можно создать здесь объекты размещения и обезвреживания отходов, таких как мусоросжигательные и мусороперерабатывающие заводы и места сбора вещей для их вторичной переработки.

Во время разговора представитель предприятия подтвердил, что сотрудники сжигали мусор открытым способом. Как только руководство компании узнало об этом, то человека, допустившего данное нарушение, уволили. Также была ликвидирована печь для открытого сжигания мусора.

Айрат Газимзянов отметил, что ранее по рекомендации надзорных органов предприятие увеличило длину выхлопной трубы на 15 м. Планировалось, что такая длина трубы будет достаточной, чтобы выходящий из неё дым не стелился по земле, а поднимался выше и рассеивался.

«Поскольку жалобы от жителей Верхней Талицы продолжают поступать, руководство предприятия намерено приобрести установку по газоочистке, чтобы значительно улучшить процессы фильтрации дыма. Производство такого оборудования занимает 3-4 месяца, поэтому его установка запланирована на лето 2025 года», — заявил глава Воткинского района.

Также Айрат Газимзянов сообщил, что держит данный вопрос на личном контроле.