Ижевск. Удмуртия. Вера Дмитриченко из Малой Пурги стала обладательницей титула «Мама года — 2025» в рамках конкурса «Мисс и миссис ПФО» и «Миссис Удмуртия» (18+). Напомним, ранее «Сусанин» сообщал об его итогах. Мать пятерых детей поделилась с редакцией эмоциями и впечатлениями о конкурсе.

«Я получила номинацию «Мама года — 2025» и дополнительную ленту «Достояние Республики»! Это для меня очень почётно. Честно, я шла именно к этой короне. И путь был не простой. Но интересный и захватывающий! Я участвовала везде, где можно. Запустила свой проект с подкастами о «Многодетных мамах», сейчас развиваюсь как специалист и помогаю женщинам в их пути. А главное — я поняла, что мечты сбываются»! Если на пути к ним делать правильные действия!», — рассказала Вера Дмитриченко.

Она призналась, что подготовка к конкурсу — не просто репетиции и тренировки, а возможность выйти из зоны комфорта, открыть в себе новые таланты и способности.

«Для меня очень важно показать своим детям и близким, что никогда не поздно стремиться к новым вершинам и достигать целей. Я хочу быть примером для подражания и вдохновлять их на собственные достижения. Конечно, без испытаний тут тоже не обошлось», — отметила собеседница.

Вера Дмитриченко подчеркнула, что подобные конкурсы помогают разрушать стереотипы и создавать положительный образ современной женщины, которая может быть одновременно успешной, красивой, уверенной в себе и при этом оставаться любящей матерью и супругой.

«Хочу выразить благодарность всем, кто поддерживает меня на этом пути. Ваша вера в меня — мой главный источник вдохновения! Конкурс — это не про соревнование, а про возможность изменить свою жизнь к лучшему и вдохновить других женщин следовать за своими мечтами. И даже мне, имея пятерых детей, удалось найти на это время и силы. И теперь мной гордятся мои дети, муж и все близкие!» — заверила Вера Дмитриченко.