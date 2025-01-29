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Новогоднюю ёлку на Центральной площади Ижевска начнут убирать 31 января

13:49, 29 января, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Новогоднюю ёлку на Центральной площади Ижевска начнут убирать 31 января
13:49, 29 января, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
56
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#Новый год
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Иллюминация продолжит радовать глаз до 20 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Демонтаж ёлки и новогодних конструкций на Центральной площади Ижевска начнется 31 января. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Также до следующей зимы будут убраны ёлки в сквере Шувалова и на бульваре Гоголя. Световую иллюминацию на улицах, в парках и скверах начнут отключать 20 февраля.

Доступ на ледовые горки по-прежнему закрыты из-за потепления. Их дальнейшее использование будет зависеть от погоды.

Напомним, демонтаж новогодних ёлок уже начался в Глазове и Воткинске

13:49, 29 января, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
56
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Новый год