Новогоднюю ёлку на Центральной площади Ижевска начнут убирать 31 января

Ижевск. Удмуртия. Демонтаж ёлки и новогодних конструкций на Центральной площади Ижевска начнется 31 января. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Также до следующей зимы будут убраны ёлки в сквере Шувалова и на бульваре Гоголя. Световую иллюминацию на улицах, в парках и скверах начнут отключать 20 февраля.

Доступ на ледовые горки по-прежнему закрыты из-за потепления. Их дальнейшее использование будет зависеть от погоды.

Напомним, демонтаж новогодних ёлок уже начался в Глазове и Воткинске.