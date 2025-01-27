В Глазове начали разбирать новогоднюю ель на площади Свободы

Глазов. Удмуртия. В Глазове на площади Свободы начали убирать новогоднее убранство. Об этом сообщает администрация города в соцсетях.

В выходные уже убрали ëлочный шатер, а на начавшейся неделе разберут саму ёлку.

Напомним, новогодние огни на главной ели северной столицы Удмуртии зажглись 21 декабря 2024 года. Позднее читатели «Сусанина», пройдя опрос, признали её лучшей среди новогодних елей городов республики.