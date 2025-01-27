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В Глазове начали разбирать новогоднюю ель на площади Свободы

11:20, 27 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
В Глазове начали разбирать новогоднюю ель на площади Свободы
11:20, 27 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
208
0
#Глазов\n#Новый год
Источник фото: администрация Глазова
208
0

Эту «зелёную красавицу» читатели «Сусанина» признали лучшей среди всех городов Удмуртии.

Глазов. Удмуртия. В Глазове на площади Свободы начали убирать новогоднее убранство. Об этом сообщает администрация города в соцсетях.

В выходные уже убрали ëлочный шатер, а на начавшейся неделе разберут саму ёлку.

Напомним, новогодние огни на главной ели северной столицы Удмуртии зажглись 21 декабря 2024 года. Позднее читатели «Сусанина», пройдя опрос, признали её лучшей среди новогодних елей городов республики. 

11:20, 27 января, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
208
0
#Глазов\n#Новый год