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Пьяный сын пациента напал на бригаду скорой помощи в Ижевске

11:10, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пьяный сын пациента напал на бригаду скорой помощи в Ижевске
11:10, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
92
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#скорая помощь\n#избиение
Источник фото: t.me/dr_bagin
92
0

Он избил женщину-фельдшера, теперь она лечится в стационаре.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на бригаду скорой помощи напал выпивший сын пациента. Об этом в своём Телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин. 

Во время вызова, пока врач оказывал помощь, пьяный сын пациента набросился на фельдшера. Женщина получила телесные повреждения и сейчас лечится в стационаре. 

Полиция проводит мероприятия по задержанию злоумышленника. 

Министр отметил, что профессия медработника входит в десятку самых опасных в мире. 

«К сожалению, в последние годы такие случаи в разных российских регионах случаются всё чаще. Хочу ещё раз призвать и своих коллег, и пациентов к взаимному уважению! Уважительные, доверительные отношения между врачом и пациентом — залог эффективного лечения», — заявил Сергей Багин.

11:10, 14 ноября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
92
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#скорая помощь\n#избиение