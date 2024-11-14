Пьяный сын пациента напал на бригаду скорой помощи в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на бригаду скорой помощи напал выпивший сын пациента. Об этом в своём Телеграм-канале рассказал министр здравоохранения Удмуртии Сергей Багин.

Во время вызова, пока врач оказывал помощь, пьяный сын пациента набросился на фельдшера. Женщина получила телесные повреждения и сейчас лечится в стационаре.

Полиция проводит мероприятия по задержанию злоумышленника.

Министр отметил, что профессия медработника входит в десятку самых опасных в мире.

«К сожалению, в последние годы такие случаи в разных российских регионах случаются всё чаще. Хочу ещё раз призвать и своих коллег, и пациентов к взаимному уважению! Уважительные, доверительные отношения между врачом и пациентом — залог эффективного лечения», — заявил Сергей Багин.