Удмуртия поднялась до «хорошего уровня» в рейтинге качества ОРВ

15:30, 20 декабря, 2025
Анна Торхова
Главный редактор
#Удмуртия\n#экономика\n#бизнес
Источник фото: ИА «Сусанин»
Теперь республика на 24 месте из 85.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия поднялась в рейтинге качества оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики региона.

Ранее республика находилась в группе «средний уровень», теперь поднялась в категорию регионов, которые имеют «хороший уровень» качества ОРВ. Это 24 место из 85 регионов, которые учитывались. 

Цель ОРВ — оценка возможных положительных и отрицательных последствий принятия нормативного акта.

«Высокие показатели подтверждают, что в Удмуртии выстроена открытая и прозрачная система диалога между государством и предпринимателями. Это залог того, что принимаемые нормативные акты учитывают интересы бизнеса и не создают лишних барьеров», — пояснили в Минэкономики Удмуртии. 

