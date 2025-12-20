Ижевск. Удмуртия. Удмуртия поднялась в рейтинге качества оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики региона.

Ранее республика находилась в группе «средний уровень», теперь поднялась в категорию регионов, которые имеют «хороший уровень» качества ОРВ. Это 24 место из 85 регионов, которые учитывались.

Цель ОРВ — оценка возможных положительных и отрицательных последствий принятия нормативного акта.

«Высокие показатели подтверждают, что в Удмуртии выстроена открытая и прозрачная система диалога между государством и предпринимателями. Это залог того, что принимаемые нормативные акты учитывают интересы бизнеса и не создают лишних барьеров», — пояснили в Минэкономики Удмуртии.