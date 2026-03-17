Правительство Удмуртии приступило к разработке плана реализации Стратегии-2036

09:58, 17 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Удмуртия\n#экономика\n#Стратегия-2036
Источник фото: ИА «Сусанин»
Итоговый проект документа должен быть готов до 30 марта.

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов подписал распоряжение о начале работы над планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года.

Согласно документу, Министерству экономики Удмуртии поручено подготовить и внести на рассмотрение кабмина итоговый проект плана в срок до 30 марта. Для координации работы уже утверждены структура документа, детальный график его разработки, а также состав специальной рабочей группы.

План будет включать перечень конкретных задач, стратегических инициатив и мероприятий по приоритетным направлениям, закрепленным в Стратегии-2036. Документ дополнят показателями достижения целей развития как в целом по республике, так и в разрезе муниципальных образований.

Возглавила рабочую группу министр экономики республики Анна Слугина. В состав коллегиального органа вошли руководители и заместители руководителей ключевых министерств и ведомств: промышленности, строительства, сельского хозяйства, финансов, здравоохранения, образования, социальной политики, культуры, транспорта и других. Всего в группу включено более 25 человек, представляющих все направления социально-экономического блока правительства.

