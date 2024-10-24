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В Воткинске вырастет плата за проезд на нерегулируемых маршрутах общественного транспорта

17:00, 24 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске вырастет плата за проезд на нерегулируемых маршрутах общественного транспорта
17:00, 24 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
123
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт
Источник фото: Администрация Воткинска
123
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Цена за билет вырастет до 40 рублей.

Ижевск. Удмуртия. На нерегулируемых автобусных маршрутах общественного транспорта в Воткинске повысится плата за проезд. Об этом сообщается на странице горадминистрации в VK.

Стоимость проезда вырастет до 40 рублей в маршрутах №№ 1, 2, 5, 7, 11,16, 22, 26, 45, 55. В остальных автобусах, следующих по регулируемым маршрутам, цена не изменится (35 рублей). 

«Предприятиями будет предоставляться право проезда по социальным проездным, проездным для детей-сирот, проездным для детей из малообеспеченных семей. Все пассажиры, которым была предоставлена социальная поддержка на проезд в общественном транспорте, продолжат её получат», — сообщили в администрации Воткинска. 

Напомним, с 5 октября выросли цены на проезд в общественном транспорте Сарапула

17:00, 24 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
123
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#общественный транспорт