Власти Сарапула прокомментировали повышение стоимости проезда

Сарапул. Удмуртия. Транспортные компании в Сарапуле прокомментировали повышение стоимости проезда, пояснив, что оно оправдано. Об этом сообщает администрация города в соцсетях.

Напомним, с 5 октября в Сарапуле стоимость проезда в общественном транспорте вырастет до 40 рублей как за наличный, так и за безналичный расчёт. Исключение – два маршрута с регулируемым тарифом, где стоимость останется прежней, 35 рублей. Перевозчики оправдывают повышение ростом цен на топливо, запчасти и частичным обновлением автопарка.

Перевозчики убеждают, что такое подорожание оправдано и связано с увеличением расходов на обслуживание и содержание транспорта и ремонт.

«Постоянно растёт стоимость ГСМ, стоимость запчастей постоянно растёт. Дизельное топливо повысилось в цене буквально за три месяца примерно на 15-20%. Поэтому повышение тарифа – вынужденная мера», — заявил исполнительный директор транспортных предприятий «ИП Мальцева» и «ИП Рассамагина» Алексей Кузьминых.

Не увеличится стоимость проезда только на маршрутах с регулируемым тарифом.

«Два маршрута у нас остаются с регулируемым тарифом, утверждённым Министерством строительства и ЖКХ УР (то есть стоимость проезда по ним не изменится, будет, как и прежде, 35 рублей): это 39к и 51к. По остальным 17-и маршрутам тариф повысится до 40 рублей», — отметил замглавы администрации Сарапула по строительству и ЖКХ Александр Глухов.

Ещё одна причина повышения цены билета — частичное обновление транспортными компаниями пассажирского автопарка. У одного из перевозчиков уже в понедельник, 7 октября, на линию выйдут три автобуса, приспособленные для перевозки маломобильных пассажиров. Автобусы обладают ещё и повышенной пассажировместимостью, до 80 человек.

Наряду с увеличением с 5 октября стоимости разового билета цена на проездные, в том числе льготные, в этом месяце не изменится, заверили в администрации Сарапула.