В сквере Титова на улице Гагарина в Ижевске установят спортивные снаряды

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается наполнение сквера имени Алексея Титова на улице Гагарина. В этот раз на территории общественного пространства установят спортивные снаряды. Определён подрядчик на выполнение работ, следует из размещённой на портале госзакупок информации.

Благоустройство проводится в рамках наказов избирателей. Подрядчик установит тренажёры «Шагоход» и «Бабочка». Общая стоимость выполнения работ составляет 144 856 рублей.

Напомним, ранее в сквере Титова началось благоустройство Аллеи Славы Героев СВО.