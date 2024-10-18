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В сквере Титова на улице Гагарина в Ижевске установят спортивные снаряды

11:50, 18 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В сквере Титова на улице Гагарина в Ижевске установят спортивные снаряды
11:50, 18 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
74
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство
Источник фото: google/maps
74
0

Стоимость работ составит 144 856 рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается наполнение сквера имени Алексея Титова на улице Гагарина. В этот раз на территории общественного пространства установят спортивные снаряды. Определён подрядчик на выполнение работ, следует из размещённой на портале госзакупок информации. 

Благоустройство проводится в рамках наказов избирателей. Подрядчик установит тренажёры «Шагоход» и «Бабочка». Общая стоимость выполнения работ составляет 144 856 рублей.

Напомним, ранее в сквере Титова началось благоустройство Аллеи Славы Героев СВО

11:50, 18 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
74
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство