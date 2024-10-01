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Живший в лесу на улице Союзной в Ижевске бродяга насмерть забил прохожего деревянным предметом

10:40, 01 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Живший в лесу на улице Союзной в Ижевске бродяга насмерть забил прохожего деревянным предметом
10:40, 01 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство
Фото: СУ СКР по Удмуртии
28
0

Теперь мужчине грозит проживание в «казённом доме» сроком до 15 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске суд рассмотрит уголовное дело мужчины, обвиняемого в убийстве прохожего. Об этом сообщает следственное управление СКР по Удмуртии.

Обвиняемый постоянного места жительства не имел, в качестве временного пристанища он использовал лес на улице Союзной, где коротал дни за употреблением алкоголя. Утром 21 июля он увидел в лесном массиве нетрезвого 55-летнего прохожего, бродяга устроил конфликт. В результате случайно оказавшийся в лесу горожанин получил несколько ударов по голове деревянным предметом.

Потерпевший скончался.

Обвиняемому теперь грозит до 15 лет лишения свободы по статье «Убийство».

10:40, 01 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
28
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство