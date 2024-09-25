Студент из Удмуртии взял серебро на Чемпионате высоких технологий

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский студент Ярослав Просвернин занял второе место на Чемпионате высоких технологий (0+). Об этом сообщает министерство образования и науки Удмуртии.

Соревнования прошли с 18 по 21 сентября в Великом Новгороде. В них участвовали студенты техникумов и колледжей, а также старшеклассники из 80 регионов России и 16 других стран.

Ярослав Просвернин является студентом Международного Восточно-Европейского колледжа. В рамках конкурса он разработал мобильную игру «Открывая город». Молодой человек создал интерактивный 2D-гид, в котором можно узнать больше о достопримечательностях и культурном наследии региона. Также приложение наполнено головоломками и викторинами.

В результате юноша стал одним из лучших в компетенции «Разработчик мобильных игр».

«Второе место на чемпионате — это показатель высокого уровня подготовки, целеустремленности и несомненного таланта», — отметила в своих соцсетях министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.