В Балезинском районе пьяный водитель переехал парня и девушку, которых катал на капоте

Исаково. Удмуртия. Трагедией обернулась попытка молодого водителя в Балезинском районе покатать на капоте двух своих знакомых. Перевозимые в нарушение правил пассажиры оказались под колесами, один из них погиб, сообщает МВД по Удмуртии в своем Телеграм-канале.

ДТП произошло утром 27 июля в поле около деревни Исаково Балезинского района. По предварительным данным, 20-летний мужчина сел за руль автомобиля «Форд Фокус» и пригласил своего знакомого того же возраста вместе с 17-летней девушкой прокатиться на капоте. В полиции отметили, что такой способ перевозки людей является нарушением правил дорожного движения. Во время езды водитель допустил падение пассажиров и переехал обоих. Молодой человек погиб на месте, девушку с травмами доставили в больницу.

Отмечается, что у водителя не было прав на управление автомобилем, а при освидетельствовании на состояние опьянения прибор показал наличие 0,852 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе.

Причины и обстоятельства инцидента уточняются, на месте работает следственно-оперативная группа.