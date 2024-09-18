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В Можге восстановили цветники, пострадавшие от рук романтиков-вандалов

14:30, 18 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Можге восстановили цветники, пострадавшие от рук романтиков-вандалов
14:30, 18 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
16
0
#Можга\n#Удмуртия\n#благоустройство
Фото: Эрик Уразов
16
0

Ранее группа молодых людей вырвала посаженные цветы.

Можга. Удмуртия. Глава Можги Эрик Уразов сообщил, что студенты восстановили цветники, из которых ранее были украдены цветы. 

«Студенты Можгинского агропромышленного колледжа во главе с руководителем восстановили цветники, испорченные накануне тремя неизвестными невеждами. Нарядные хризантемы снова в цвету», — написал Уразов на своей странице в VK.

Напомним, инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Один из подростков выдернул цветы из вазона и подарил их своей спутнице

14:30, 18 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
16
0
#Можга\n#Удмуртия\n#благоустройство