В Можге восстановили цветники, пострадавшие от рук романтиков-вандалов

Можга. Удмуртия. Глава Можги Эрик Уразов сообщил, что студенты восстановили цветники, из которых ранее были украдены цветы.

«Студенты Можгинского агропромышленного колледжа во главе с руководителем восстановили цветники, испорченные накануне тремя неизвестными невеждами. Нарядные хризантемы снова в цвету», — написал Уразов на своей странице в VK.

Напомним, инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Один из подростков выдернул цветы из вазона и подарил их своей спутнице.