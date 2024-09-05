В лесу у ижевского санатория «Металлург» убирают заражённые жуком-короедом деревья

Ижевск. Удмуртия. В лесу у санатория «Металлург» в Ижевске начались санитарно-оздоровительные мероприятия - уборка насаждений, зараженных опасным карантинным вредителем - уссурийским полиграфом. От этого жука-короеда в основном страдают пихты. На месте работ побывал корреспондент информагентсва «Сусанин».

Санитарная вырубка зараженных деревьев - единственным метод борьбы с короедом. После завершения пожароопасного сезона порубочные остатки будут сожжены в пределах карантинной зоны.

«Своевременная расчистка леса от заражённых деревьев позволяет предотвратить распространение короеда. В этом году мы работаем в двух очагах распространения полиграфа: в Тимирязевском лесу и у санатория «Металлург». На обследование лесов и последующие оздоровительные мероприятия на данный момент направлено около двух млн рублей», — говорит консультант отдела лесного хозяйства управления благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска Владислав Ноговицин.

Сначала специалисты проводят лесопатологическое обследование зеленых насаждений, затем принимается решение о вырубке сухостойных, погибших, зараженных деревьев, устанавливается их количество.

Работы в лесу у санатория «Металлург» начались 4 сентября. На данный момент убрали около 20 деревьев.

«Важно не просто убрать опасные деревья, но и не навредить здоровым насаждениям. К тому же мы находимся на территории лесополосы, где люди занимаются спортом, гуляют с животными, поэтому мы обеспечиваем безопасность как природы, так и людей: обтягиваем место работ сигнальной лентой, размещаем предупреждающие таблички», — рассказал представитель подрядчика Антон Бош.

По контракту работы продлятся до 31 октября 2024 года.