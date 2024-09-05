Жителей Увы наградили за помощь в поиске потерявшихся в лесу бабушки с внуком

Ува. Удмуртия. Двум жителям посёлка Ува, участвовавшим в поисках пропавшей бабушки и её внука, вручили благодарственные письма от заместителя председателя правительства Удмуртии Ильяса Ханнанова. Об этом сообщает республиканский комитет по делам ГО и ЧС.

Благодарственные письма вручили Андрею Плетнёву и Степану Баюшеву. Они откликнулись на призыв помочь в поисках бабушки с 8-летним внуком, которые заблудились в лесу. Их искали в ночь с 25 на 26 августа.

«Мы всей семьей выражаем огромную благодарность всем, кто участвовал в поиске нашей мамы и сына. Это и сотрудники полиции, и ГАИ, Поисково-спасательной службы Удмуртии, кинолог с собакой, и, конечно же, волонтеры. Хотим выразить особую благодарность от нашей семьи Плетеневу Андрею с товарищем, которые остались и все-таки под самое утро нашли нашу маму и сына», — обратились с благодарностью родители мальчика Юлия и Станислав Кольцовы.