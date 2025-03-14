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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Воткинске спасли пожилого мужчину, заплутавшего в садовом кооперативе

17:17, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинске спасли пожилого мужчину, заплутавшего в садовом кооперативе
17:17, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
253
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#поиск пропавших людей
Источник фото: vk.com/urcnpd
253
0

Мужчина недавно перенёс инсульт.

Воткинск. Удмуртия. 13 марта 2025 года в поисково-спасательный отряд Воткинска поступило сообщение о пропаже пожилого мужчины, 1950 года рождения. По словам родственников, он ушел из дома около 16:00 на прогулку, но к 21:00 так и не вернулся. Близкие самостоятельно обследовали район и известные маршруты, но поиски не увенчались успехом. Историю спасения пенсионера поведал Национальный центр помощи детям в Удмуртии.

Мужчина недавно пережил инсульт, из-за чего почти потерял речь. Также у него были трудности с ориентацией в пространстве и памятью.

Добровольцы вышли на поиски ближе к 22:00. В это же время поступил звонок от медиков скорой помощи, которые везли пациента и застряли в снегу на одной из улиц. Часть команды отправилась помогать врачам, остальные продолжили поиски пропавшего.

Автомобиль медиков освободили из снежного плена – они ждали помощи больше часа, но спасатели прибыли уже через 10 минут после звонка. После этого вторая группа присоединилась к поискам мужчины.

Добровольцы обследовали район, постепенно расширяя зону поиска. Были проверены дороги и прогулочные зоны южного поселка, железнодорожные пути до Второго поселка, а также район сада имени Чайковского. Поздно ночью пропавшего нашли в одном из садовых кооперативов на окраине города.

Мужчина сильно замерз и потерял обувь, пока пытался выбраться через сугробы. Он провел более трех часов, блуждая по кооперативу, не понимая, где находится.

К счастью, помощь подоспела вовремя. Мужчину передали медикам, и теперь его жизни ничего не угрожает.

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17:17, 14 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
253
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#поиск пропавших людей