Более 100 человек всю ночь искали заблудившихся в лесу бабушку с внуком в Удмуртии

Ува. Удмуртия. Заблудившихся в лесу бабушку с внуком искали минувшей ночью в Увинском районе Удмуртии. Об этом сообщает Комитет по делам ГО и ЧС республики.

58-летняя женщина со своим 8-летним внуком ушли за грибами из посёлка Ува в незнакомый для себя лес 25 августа. Телефонов у них с собой не было. Родные забили тревогу уже в 19:25, позвонив «112».

Спасатели поисково-спасательной службы Удмуртской Республики, МЧС России по УР и МВД по УР совместно с поисково-спасательным отрядом «Регион 18» и местными жителями проводили активные поиски.

Потерявшихся нашли благодаря совместным усилиям в 05:50 26 августа.

В поисках участвовали более 100 человек и 15 единиц техники.