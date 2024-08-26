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Более 100 человек всю ночь искали заблудившихся в лесу бабушку с внуком в Удмуртии

12:50, 26 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Более 100 человек всю ночь искали заблудившихся в лесу бабушку с внуком в Удмуртии
12:50, 26 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
55
0
#Увинский район\n#грибы\n#заблудившиеся в лесу
Фото: vk.com/gkchs_18
55
0

Грибники нашлись под утро.

Ува. Удмуртия. Заблудившихся в лесу бабушку с внуком искали минувшей ночью в Увинском районе Удмуртии. Об этом сообщает Комитет по делам ГО и ЧС республики.

58-летняя женщина со своим 8-летним внуком ушли за грибами из посёлка Ува в незнакомый для себя лес 25 августа. Телефонов у них с собой не было. Родные забили тревогу уже в 19:25, позвонив «112».

Спасатели поисково-спасательной службы Удмуртской Республики, МЧС России по УР и МВД по УР совместно с поисково-спасательным отрядом «Регион 18» и местными жителями проводили активные поиски.

Потерявшихся нашли благодаря совместным усилиям в 05:50 26 августа.

В поисках участвовали более 100 человек и 15 единиц техники.

12:50, 26 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
55
0
#Увинский район\n#грибы\n#заблудившиеся в лесу