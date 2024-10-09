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В Удмуртии уже почти 10 дней не могут найти пропавшего в Глазове подростка

15:50, 09 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
В Удмуртии уже почти 10 дней не могут найти пропавшего в Глазове подростка
15:50, 09 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
181
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#Ижевск\n#поиск пропавших людей\n#подростки
Фото: fastflux.ai
181
0

Он вышел из дома 1 октября, с тех пор о нём ничего не известно.

Глазов. Удмуртия. Шестнадцатилетний Вячеслав Балдаков из Глазова ушёл из дома первого октября и с тех пор не выходил на связь. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда ДПСО Ижевск – поиск пропавших людей.

Подросток был одет в чёрную бейсболку, темно-синюю ветровку, бежевую кофту-свитшот, тёмные штаны, чёрные кроссовки, имел маленькую сумку через плечо.

Может находиться в Ижевске.

В случае, если вы располагаете какой-либо информацией о местоположении, сообщите её по телефонам:

ДПСО Ижевск – 8 (982) 795 93-91;

Горячая линия поисковых отрядов Удмуртии – 8 800 222 93 9;

Полиция – 02 (102) или 112.

15:50, 09 октября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
181
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#Ижевск\n#поиск пропавших людей\n#подростки