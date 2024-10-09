В Удмуртии уже почти 10 дней не могут найти пропавшего в Глазове подростка

Глазов. Удмуртия. Шестнадцатилетний Вячеслав Балдаков из Глазова ушёл из дома первого октября и с тех пор не выходил на связь. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда ДПСО Ижевск – поиск пропавших людей.

Подросток был одет в чёрную бейсболку, темно-синюю ветровку, бежевую кофту-свитшот, тёмные штаны, чёрные кроссовки, имел маленькую сумку через плечо.

Может находиться в Ижевске.

В случае, если вы располагаете какой-либо информацией о местоположении, сообщите её по телефонам:

ДПСО Ижевск – 8 (982) 795 93-91;

Горячая линия поисковых отрядов Удмуртии – 8 800 222 93 9;

Полиция – 02 (102) или 112.