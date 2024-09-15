В Ижевске удалось найти подростков, пропавших несколько дней назад

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 сентября пропали четыре подростка: две девушки 12 и 13 лет, а также два 15-летних парня. Они ушли из дома и не вернулись домой. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии.

На поиски подростков был подняты полицейские, сотрудники следственного комитета, инспекторы по делам несовершеннолетних и участковые. Работа осложнилась тем, что телефоны подростков были выключены.

В результате пропавших удалось найти на съемной квартире в Ижевске, которую арендовал старший из детей. Они планировали выехать за пределы Удмуртии. Отмечается, что двое подростков уже уходили из дома в апреле 2024 года, тогда их нашли в городе Сириус Краснодарского края.

«Жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает. Сотрудниками полиции проводится проверка. Материалы, собранные инспекторами ПДН будут направлены в административную комиссию для принятия мер профилактического воздействия. Подростки будут поставлены на профилактический учет в территориальных подразделениях по делам несовершеннолетних», — сообщили в полиции.