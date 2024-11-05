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Потерявшуюся 90-летнюю бабушку вернули домой полицейские

13:25, 05 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Потерявшуюся 90-летнюю бабушку вернули домой полицейские
13:25, 05 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
137
0
#Удмуртия\n#помощь пенсионерам\n#поиск пропавших людей
Источник фото: Kandinsky 3.1
137
0

Пенсионерка страдает потерей памяти, её обнаружили идущей по трассе.

Ижевск. Удмуртия. Полицейские в Удмуртии вернули домой потерявшуюся 90-летнюю даму. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что днём патруль на автодороге «Ижевск – Ува» в Увинском районе заметил женщину с бабушкой, стоящих на обочине дороги. Женщина, увидев патрульную машину, начала махать руками, чтобы привлечь внимание полицейских и обратиться к ним за помощью.

Она рассказала полицейским, что, двигаясь за рулём своего автомобиля, увидела пожилую женщину, идущую по краю проезжей части в попутном направлении. Она явно была дезориентирована в пространстве и могла погибнуть под колесами машин.

Инспектор ДПС старший лейтенант полиции Александр Клейн поблагодарил женщину за неравнодушие, посадил пенсионерку в служебный автомобиль. После того, как она с большим трудом сумела назвать свои данные, полицейские установили адрес и довезли 90-летнюю женщину домой.

Родственники пенсионерки, страдающей потерей памяти, уже были встревожены её долгим отсутствием. Они поблагодарили полицейских за неравнодушие и помощь.

13:25, 05 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
137
0
#Удмуртия\n#помощь пенсионерам\n#поиск пропавших людей