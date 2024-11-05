Потерявшуюся 90-летнюю бабушку вернули домой полицейские

Ижевск. Удмуртия. Полицейские в Удмуртии вернули домой потерявшуюся 90-летнюю даму. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Отмечается, что днём патруль на автодороге «Ижевск – Ува» в Увинском районе заметил женщину с бабушкой, стоящих на обочине дороги. Женщина, увидев патрульную машину, начала махать руками, чтобы привлечь внимание полицейских и обратиться к ним за помощью.

Она рассказала полицейским, что, двигаясь за рулём своего автомобиля, увидела пожилую женщину, идущую по краю проезжей части в попутном направлении. Она явно была дезориентирована в пространстве и могла погибнуть под колесами машин.

Инспектор ДПС старший лейтенант полиции Александр Клейн поблагодарил женщину за неравнодушие, посадил пенсионерку в служебный автомобиль. После того, как она с большим трудом сумела назвать свои данные, полицейские установили адрес и довезли 90-летнюю женщину домой.

Родственники пенсионерки, страдающей потерей памяти, уже были встревожены её долгим отсутствием. Они поблагодарили полицейских за неравнодушие и помощь.