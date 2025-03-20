Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 19 марта добровольцы поисково-спасательного отряда помогли вернуть домой мужчину, страдающего потерей памяти. Об этом сообщается на официальной странице отряда ДПСО «Ижевск» в соцсети «ВКонтакте».

Заявка на поиск пропавшего поступила около 15:00. Мужчина 1963 года рождения отошёл от своих родственников около 13:00 на улице Ворошилова и пропал. Родные не смогли найти его самостоятельно. Было известно, что он страдает потерей памяти, не ориентируется в городе и плохо говорит.

«Фронт работы был огромен, никто не мог четко сказать, мог ли мужчина сесть в автобус, так как он пропал в районе остановки ООТ «Цветочная» или мог уйти во дворы. Поиск начался с отработки района и маршрутов городского транспорта. Параллельно с добровольцами, которые уже прочесывали районы, работала и инфогруппа отряда, распространяя информацию о пропавшем в социальных сетях», – рассказывают спасатели.

Несмотря на серьёзные усилия, поисковые работы продолжались до 21:30. В это время спасателям позвонила сотрудница одного из магазинов и рассказала, что к ней заходил пропавший мужчина. Он пытался объяснить, что потерялся, но не смог из-за плохой речи, и ушёл.

После этого мужчину удалось найти. Примерно в 22:30 он уже был дома.

«Хочется особо отметить помощь сообществ, которые размещают у себя информацию о пропавших. Именно благодаря этому очень часто пропавшего удается оперативно найти и вернуть домой!», – отмечают в поисково-спасательном отряде.