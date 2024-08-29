С начала года одна из кикшеринговых компаний оштрафовала более шести тысяч самокатчиков в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. С начала года в Ижевске оштрафовали более 6,3 тыс. пользователей сервиса электросамокатов «МТС Юрент». Об этом сообщает пресс-служба кикшеринговой компании.

Помимо этого, свыше 1 250 любителей двухколесного электротранспорта сервис заблокировал за различные нарушения. Среди них более 300 аккаунтов ограничили за допуск к самокатам несовершеннолетних.

Отмечается, что чаще всего пользователей штрафуют за неправильную парковку и езду вдвоем — на них приходится 80% от общего числа нарушений. Блокировки используются за особо серьезные нарушения и систематические нарушения правил сервиса.