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С начала года одна из кикшеринговых компаний оштрафовала более шести тысяч самокатчиков в Ижевске

17:20, 29 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
С начала года одна из кикшеринговых компаний оштрафовала более шести тысяч самокатчиков в Ижевске
17:20, 29 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
51
0
#электросамокаты\n#Ижевск\n#нарушители\n#штрафы
Фото: ИА «Сусанин»
51
0

Более 300 аккаунтов заблокировали из-за несовершеннолетнего возраста пользователей.

Ижевск. Удмуртия. С начала года в Ижевске оштрафовали более 6,3 тыс. пользователей сервиса электросамокатов «МТС Юрент». Об этом сообщает пресс-служба кикшеринговой компании.

Помимо этого, свыше 1 250 любителей двухколесного электротранспорта сервис заблокировал за различные нарушения. Среди них более 300 аккаунтов ограничили за допуск к самокатам несовершеннолетних.

Отмечается, что чаще всего пользователей штрафуют за неправильную парковку и езду вдвоем — на них приходится 80% от общего числа нарушений. Блокировки используются за особо серьезные нарушения и систематические нарушения правил сервиса.

17:20, 29 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
51
0
#электросамокаты\n#Ижевск\n#нарушители\n#штрафы