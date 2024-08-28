В аэропорт Ижевска перенаправили самолёты, летевшие в Нижнекамск

Ижевск. Удмуртия. Самолёты, летевшие в Нижнекамск, будут перенаправлены на ближайшие аэродромы, в том числе в Ижевск. Об этом сообщает «RG.ru».

Аэропорт Нижнекамска не отправляет и не принимает рейсы с 09:00 по московскому времени. Аналогичная ситуация в аэропорту Казани. Причиной в Росавиации назвали обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Рейсы, направлявшиеся в Нижнекамск, переброшены в Ижевск, Уфу и Самару.