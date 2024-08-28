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В аэропорт Ижевска перенаправили самолёты, летевшие в Нижнекамск

11:15, 28 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В аэропорт Ижевска перенаправили самолёты, летевшие в Нижнекамск
11:15, 28 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
8169
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт
Фото: ИА «Сусанин»
8169
0

Авиационная гавань Нижнекамска закрыта с 09:00 по московскому времени. 

Ижевск. Удмуртия. Самолёты, летевшие в Нижнекамск, будут перенаправлены на ближайшие аэродромы, в том числе в Ижевск. Об этом сообщает «RG.ru»

Аэропорт Нижнекамска не отправляет и не принимает рейсы с 09:00 по московскому времени. Аналогичная ситуация в аэропорту Казани. Причиной в Росавиации назвали обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. 

Рейсы, направлявшиеся в Нижнекамск, переброшены в Ижевск, Уфу и Самару. 

11:15, 28 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
8169
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт