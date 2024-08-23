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Итоги дня: спасение в Башкирии туриста из Удмуртии и новые троллейбусы для Ижевска

18:00, 23 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: спасение в Башкирии туриста из Удмуртии и новые троллейбусы для Ижевска
18:00, 23 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Фото: МЧС Башкирии
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А также погода на выходные.

Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 23 августа.

Эвакуация туриста

Спасатели эвакуировали туриста из Удмуртии с горы Торнаташ в Башкирии. Мужчина повредил ногу при подъёме, у него подозревают перелом.  

Теплые выходные

В выходные в Удмуртии ожидается потепление. Дневные температуры окажутся в пределах +17…+23 градусов

Истощённые лошади

В Граховском районе содержали истощенных от недоедания и обезвоживания лошадей. Ситуация была исправлена после обращения в Россельхознадзор. 

Новые троллейбусы

В сентябре в Ижевск поступит первая партия из пяти новых троллейбусов с автономным ходом. В конце августа пройдёт контрольная техническая проверка электротранспорта. 

Штрафы

Этим летом в Ижевске выписано восемь штрафов за купание в неположенных местах. В городе только одно официальное место отдыха у воды — центральный пляж. Но купаться в пруду было запрещено. 

Финалисты

Три финалиста всероссийского конкурса по редевелопменту Ижевского оружейного завода (18+) представят свои проекты на суд жюри. Каждый финалист получает по 1 млн рублей, победитель за доработку конкурсного предложения получит 9,5 млн рублей. 

18:00, 23 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
829
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня