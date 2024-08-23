Итоги дня: спасение в Башкирии туриста из Удмуртии и новые троллейбусы для Ижевска

А также погода на выходные.
Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 23 августа.
Эвакуация туриста
Спасатели эвакуировали туриста из Удмуртии с горы Торнаташ в Башкирии. Мужчина повредил ногу при подъёме, у него подозревают перелом.
Теплые выходные
В выходные в Удмуртии ожидается потепление. Дневные температуры окажутся в пределах +17…+23 градусов.
Истощённые лошади
В Граховском районе содержали истощенных от недоедания и обезвоживания лошадей. Ситуация была исправлена после обращения в Россельхознадзор.
Новые троллейбусы
В сентябре в Ижевск поступит первая партия из пяти новых троллейбусов с автономным ходом. В конце августа пройдёт контрольная техническая проверка электротранспорта.
Штрафы
Этим летом в Ижевске выписано восемь штрафов за купание в неположенных местах. В городе только одно официальное место отдыха у воды — центральный пляж. Но купаться в пруду было запрещено.
Финалисты
Три финалиста всероссийского конкурса по редевелопменту Ижевского оружейного завода (18+) представят свои проекты на суд жюри. Каждый финалист получает по 1 млн рублей, победитель за доработку конкурсного предложения получит 9,5 млн рублей.