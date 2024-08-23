Истощенных лошадей содержали на племзаводе в Граховском районе

Грахово. Удмуртия. В Граховском районе содержали истощенных от недостатка еды и воды лошадей. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В мае 2024 года в управление Россельхознадзора поступило сообщение, что на конном племзаводе «Граховский» жестоко обращаются с лошадьми.

Выяснилось, что владелица животных арендовала помещение племзавода в селе Заречный для содержания своих животных. Специалисты провели выездное обследование на общедоступных производственных объектах Зареченской конной части. Они обнаружили истощенных животных, которые не были обеспечены кормом и водой.

По данным Главного управления ветеринарии Удмуртии, лошадям не проводили диагностические исследования и обработки против заразных болезней. Также выяснилось, что владелица животных передала их на ответственное хранение директору конного племзавода «Граховский».

Всё это указывало на нарушения требований закона «О ветеринарии». 14 июня управление Россельхознадзора по Удмуртии выдало племзаводу предостережение о недопустимости подобных нарушений.

20 августа сотрудники Россельхознадзора вновь приехали на место и удостоверились, что у лошадей есть вода и корм. Также у них были проведены диагностические исследования и нужные обработки.