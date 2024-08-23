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В горах Башкирии спасатели эвакуировали туриста из Удмуртии

11:00, 23 августа, 2024
В горах Башкирии спасатели эвакуировали туриста из Удмуртии
11:00, 23 августа, 2024
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#Башкирия\n#горы\n#МЧС
Фото: пресс-служба МЧС Башкортостана
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При подъеме в гору мужчина повредил ногу.

Якты-Куль. Республика Башкортостан. Туристу из Удмуртии потребовалась помощь при подъеме в гору Торнаташ вблизи деревни Якты-Куль в Башкортостане. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Спасателям поступил сигнал, что в горах 40-летний мужчина повредил ногу, есть подозрение на перелом. Сотрудники спасательного ведомства прибыли к пострадавшему, эвакуировали его и остальных туристов.

Мужчину передали врачам, предварительный диагноз — закрытый перелом костей таза.

11:00, 23 августа, 2024
134
0
#Башкирия\n#горы\n#МЧС