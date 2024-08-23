В горах Башкирии спасатели эвакуировали туриста из Удмуртии

Якты-Куль. Республика Башкортостан. Туристу из Удмуртии потребовалась помощь при подъеме в гору Торнаташ вблизи деревни Якты-Куль в Башкортостане. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Спасателям поступил сигнал, что в горах 40-летний мужчина повредил ногу, есть подозрение на перелом. Сотрудники спасательного ведомства прибыли к пострадавшему, эвакуировали его и остальных туристов.

Мужчину передали врачам, предварительный диагноз — закрытый перелом костей таза.