Текущим летом ижевчане получили восемь штрафов за купание в неположенных местах

Ижевск. Удмуртия. Текущим летом в Ижевске горожанам выписали 8 штрафов за купание в неустановленных для этого местах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что в Ижевске было только одно официальное место отдыха у воды — городской пляж. Но купаться в пруду было запрещено, так как вода не прошла проверку Роспотребнадзора.

За купальный сезон сотрудники административной инспекции Ижевска составили 10 протоколов об административном правонарушении в отношении горожан, которые купались в неположенных местах. Два материала были прекращены.

Специалисты организовывали ежедневные рейды и провели с отдыхающими 112 профилактических бесед. Ведущий юрисконсульт административной инспекции Ижевска Светлана Загребина рассказала, что она вместе с коллегами будет до конца лета контролировать ситуацию на городском пляже.