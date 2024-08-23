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Текущим летом ижевчане получили восемь штрафов за купание в неположенных местах

17:10, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Текущим летом ижевчане получили восемь штрафов за купание в неположенных местах
17:10, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#штрафы\n#купальный сезон
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Изначально было составлено 10 протоколов об административном правонарушении.

Ижевск. Удмуртия. Текущим летом в Ижевске горожанам выписали 8 штрафов за купание в неустановленных для этого местах. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что в Ижевске было только одно официальное место отдыха у воды — городской пляж. Но купаться в пруду было запрещено, так как вода не прошла проверку Роспотребнадзора. 

За купальный сезон сотрудники административной инспекции Ижевска составили 10 протоколов об административном правонарушении в отношении горожан, которые купались в неположенных местах. Два материала были прекращены. 

Специалисты организовывали ежедневные рейды и провели с отдыхающими 112 профилактических бесед. Ведущий юрисконсульт административной инспекции Ижевска Светлана Загребина рассказала, что она вместе с коллегами будет до конца лета контролировать ситуацию на городском пляже.  

17:10, 23 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
20
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#штрафы\n#купальный сезон