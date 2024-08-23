В конкурсе по редевелопменту Ижевского оружейного завода определили трёх финалистов

Ижевск. Удмуртия. Три финалиста всероссийского конкурса по редевелопменту Ижевского оружейного завода (18+) представят свои проекты на суд жюри. Об этом сообщает пресс-служба международной урбанистической лаборатории «ЦЕНТР Lab».

Напомним, в полуфинал конкурса прошли 39 заявителей из 44 зарегистрировавшихся. Все заявки получили профессиональную оценку жюри, в которое вошли десять федеральных и региональных экспертов в сфере архитектуры и проектирования, городского и регионального управления и развития территорий, госохраны объектов культурного наследия. Председателем является глава Удмуртии Александр Бречалов. Тремя финалистами стали:

- консорциум в составе: ООО АБ «ХВОЯ», Архитектурное бюро «ХОРА», ИП Балыкина Софья Сергеевна, ООО «Урбан Контекст», ООО «НИиПИ СПЕЦРЕСТАВРАЦИЯ»;

- ООО «Архитектурное бюро «Студия 44»;

- консорциум в составе: ООО «Даль», Карелина Наталия Сергеевна.

Напомним, каждый финалист получает по 1 млн рублей, победитель за доработку конкурсного предложения получит 9,5 млн руб.

В сентябре 2024 года этим финалистам предстоит приехать в Ижевск на установочный семинар, чтобы лично познакомиться с конкурсной территорией и её особенностями для формирования своих предложений. А также чтобы провести рабочие встречи с представителями заказчика, органов исполнительной власти, местными экспертами и жителями.

Готовить свои конкурсные предложения финалистам предстоит до 19 ноября, после чего они пройдут экспертизу. Победитель конкурса будет определён 11 декабря по итогам финального заседания жюри.

«Принимая во внимание высокую сложность конкурсного объекта и Технического задания, требующих уникального сочетания экспертиз, мы получили действительно сильный набор команд, которые способны решить эту задачу. Уверенная тройка финалистов продолжит свою работу во втором этапе уже начиная с завтрашнего дня, а регион и отрасль наряду с этим результатом получили редкую базу сильнейших региональных команд в области работы на стыке ОКН и редевелопмента, которая усилит круг экспертных партнёров для идей и предложений по многим другим объектам», — отметил соучредитель международной урбанистической лаборатории «ЦЕНТР Lab», представитель оператора конкурса Сергей Георгиевский.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на его официальном сайте.