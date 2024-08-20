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Ижевские оружейники изготовили лимитированную серию винтовок с уникальной гравировкой

16:51, 20 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевские оружейники изготовили лимитированную серию винтовок с уникальной гравировкой
16:51, 20 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИМЗ\n#ижевское оружие
Фото: Концерн «Калашников»
118
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Всего изготовлено 10 пневматических винтовок с высокохудожественными изображениями собак охотничьих пород.

Ижевск. Удмуртия. Мастера Ижевского механического завода (ИМЗ) изготовили лимитированную серию пневматических винтовок МР-512 с изображением пород охотничьих собак, выполненных в гравировке. Об этом сообщил концерн «Калашников».

Партия насчитывает 10 винтовок с уникальной гравировкой на ствольной коробке. Гравировка выполнена с применением драгметаллов. Каждый «ствол» представлен в единственном экземпляре, имеет свой паспорт и удостоверение-вкладыш с указанием имён мастеров, принимавших участие в создании винтовки.

Выпуск лимитированной серии приурочен к 75-летию производства охотничьего оружия на ИМЗ.

16:51, 20 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
118
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИМЗ\n#ижевское оружие