Ижевские оружейники изготовили лимитированную серию винтовок с уникальной гравировкой

Ижевск. Удмуртия. Мастера Ижевского механического завода (ИМЗ) изготовили лимитированную серию пневматических винтовок МР-512 с изображением пород охотничьих собак, выполненных в гравировке. Об этом сообщил концерн «Калашников».

Партия насчитывает 10 винтовок с уникальной гравировкой на ствольной коробке. Гравировка выполнена с применением драгметаллов. Каждый «ствол» представлен в единственном экземпляре, имеет свой паспорт и удостоверение-вкладыш с указанием имён мастеров, принимавших участие в создании винтовки.

Выпуск лимитированной серии приурочен к 75-летию производства охотничьего оружия на ИМЗ.