Ханты-Мансийск. Жители Югры смогут посетить выставку с экспозицией образцов различных модификаций автомата Калашникова из Ижевска (16+). Об этом сообщает медиахолдинг «Югра».

В Ханты-Мансийске открылась выставка МВК стрелкового оружия имени Михаила Тимофеевича Калашникова из Ижевска. Жители и гости Югры смогут увидеть и подержать в руках легендарный АК-47.

Выставка «Легендарный Калашников» будет работать до 21 июня в Музее природы и человека на ул. Мира, 11 в столице Ханты-Мансийского автономного округа.