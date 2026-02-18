Закрыть
Легендарный автомат Калашникова из Ижевска покажут жителям Ханты-Мансийска

11:40, 18 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Ханты-Мансийск\n#музей Калашникова\n#ижевское оружие
Источник фото: ИИ
В столице Югры открылась выставка модификаций прославленного оружия.

Ханты-Мансийск. Жители Югры смогут посетить выставку с экспозицией образцов различных модификаций автомата Калашникова из Ижевска (16+). Об этом сообщает медиахолдинг «Югра».

В Ханты-Мансийске открылась выставка МВК стрелкового оружия имени Михаила Тимофеевича Калашникова из Ижевска. Жители и гости Югры смогут увидеть и подержать в руках легендарный АК-47.

Выставка «Легендарный Калашников» будет работать до 21 июня в Музее природы и человека на ул. Мира, 11 в столице Ханты-Мансийского автономного округа.

