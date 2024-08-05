В отношении руководящих работников «Ижавиа», обвиняемых во взяточничестве, утверждено обвинительное заключение

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура утвердила обвинение в отношении двух директоров подразделений АО «Ижавиа», обвиняемых в получении взятки и посредничестве при получении незаконной мзды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Следствие установило, что директор по строительству АО «Ижавиа» с ноября по декабрь 2023 года получил при посредничестве директора топливно-заправочного комплекса авиапредприятия взятку в размере 1 млн рублей. Взяткодателем оказался представитель коммерческой организации, который добивался лоббирования интересов фирмы при поставке лифтов.

Как отметили в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртии, речь идёт о строительстве нового терминала Ижевского аэропорта.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 1,7 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Первомайский суд Ижевска.