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В отношении руководящих работников «Ижавиа», обвиняемых во взяточничестве, утверждено обвинительное заключение

17:18, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В отношении руководящих работников «Ижавиа», обвиняемых во взяточничестве, утверждено обвинительное заключение
17:18, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
262
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#Ижавиа
Фото: ИА «Сусанин»
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Рассмотрением дела по существу займётся Первомайский районный суд. 

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура утвердила обвинение в отношении двух директоров подразделений АО «Ижавиа», обвиняемых в получении взятки и посредничестве при получении незаконной мзды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии. 

Следствие установило, что директор по строительству АО «Ижавиа» с ноября по декабрь 2023 года получил при посредничестве директора топливно-заправочного комплекса авиапредприятия взятку в размере 1 млн рублей. Взяткодателем оказался представитель коммерческой организации, который добивался лоббирования интересов фирмы при поставке лифтов. 

Как отметили в пресс-службе следственного управления СКР по Удмуртии, речь идёт о строительстве нового терминала Ижевского аэропорта. 

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 1,7 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Первомайский суд Ижевска.

17:18, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
262
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#Ижавиа