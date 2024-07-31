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В Ижевске увековечили память руководителя архивной службы Удмуртии Надежды Коробейниковой

16:00, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске увековечили память руководителя архивной службы Удмуртии Надежды Коробейниковой
16:00, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#память
Фото: Архивы Удмуртии
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Она возглавляла архивное дело в республике с 1989 по 2009 год. 

Ижевск. Удмуртия. На здании Центрального госархива Удмуртии появилась мемориальная доска, посвящённая руководителю архивной службы республики Надежды Коробейниковой, занимавшей этот пост с 1989 по 2009 год. Об этом сообщается в группе «Архивы Удмуртии» в VK.

В годы руководства Надежды Коробейниковой Центральный госархив получил новое здание на улице Камбарской, в систему службы перешёл партийный архив республиканского комитета КПСС, также был создан Государственный архив социально-правовых документов. 

Труд Надежды Кузьминичны отмечен многими наградами, среди которых орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Ей были присвоены звания «Почетный архивист» и «Заслуженный работник государственной и муниципальной службы Удмуртской Республики»

16:00, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
200
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история\n#память