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Теплоходы перестали заходить на причал у бульвара Воскресенского в Ижевске

11:05, 15 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Теплоходы перестали заходить на причал у бульвара Воскресенского в Ижевске
11:05, 15 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
217
0
#Ижевский пруд\n#теплоходы\n#купальный сезон\n#дети
Фото: "Парки Ижевска"
217
0

Причиной тому — постоянно купающиеся там дети.

Ижевск. Удмуртия. Из-за несанкционированно купающихся детей в Ижевском пруду рейсовые теплоходы перестали приставать к причалу Воскресенского. Об этом сообщают «Парки Ижевска».

«Обращаем ваше внимание, что временно посадки и высадки пассажиров на причале Воскресенского не будет по причине безопасности: дети купаются в зоне причала», — говорится в сообщении.

Напомним, официального разрешения на купание в городском пруду не выдавалось. Но горожане традиционно игнорируют эту рекомендацию. 

11:05, 15 июля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
217
0
#Ижевский пруд\n#теплоходы\n#купальный сезон\n#дети