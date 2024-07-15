Теплоходы перестали заходить на причал у бульвара Воскресенского в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Из-за несанкционированно купающихся детей в Ижевском пруду рейсовые теплоходы перестали приставать к причалу Воскресенского. Об этом сообщают «Парки Ижевска».

«Обращаем ваше внимание, что временно посадки и высадки пассажиров на причале Воскресенского не будет по причине безопасности: дети купаются в зоне причала», — говорится в сообщении.

Напомним, официального разрешения на купание в городском пруду не выдавалось. Но горожане традиционно игнорируют эту рекомендацию.