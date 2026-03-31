Ижевск. Удмуртии. Социальный фонд России с 3 апреля начнёт перечислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату к 9 Мая. Её размер — 10 тысяч рублей.

Как сообщил председатель Соцфонда Сергей Чирков, ветераны получат средства беззаявительно, т. е. вместе с пенсией или другими ежемесячными перечислениями. Никаких заявлений подавать не нужно.

Выплата положена тем, кто непосредственно участвовал в боевых действиях ВОВ, а также ветеранам, проживающим в Латвии, Литве и Эстонии.