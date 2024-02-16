Руководитель Минздрава Удмуртии прокомментировал жалобу работников Глазовской больницы

Ижевск. Удмуртия. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Удмуртии Сергей Багин прокомментировал ситуацию с жалобой сотрудников Глазовской межрайонной больницы на условия труда.

Напомним, медсёстры и санитарки инфекционного отделения Глазовской межрайонной больницы записали видеообращение к резиденту России Владимиру Путину, в котором пожаловались на низкие зарплаты, бездействие надзорных инстанций, отсутствие надбавок за работу с ковид-пациентами и отсутствие положенных специальных соцвыплат.

«В больнице работает почти 1,5 тысячи человек, видеообращение записывали десять. Если бы вся система здравоохранения что-то не доплачивала, люди были бы недовольны в общем, то обратившихся было не десять, а гораздо больше. До обращения состоялась плановая проверка глазовской прокуратуры и трудинспекции. Нарушений не выявлено. Когда обращение поступило, на место выехала зампред правительства Татьяна Чуракова. Данные сотрудники на встречу не пришли. У меня возникает вопрос: а было ли желание решить проблему или о ней нужно было просто громко заявить?», — сказал Сергей Багин.

По словам и. о. министра, зарплата в больнице соответствует должностным инструкциям, окладной части и объёму выполненных работ.

«Сотрудникам предлагали взять дополнительную работу, так как они все работают на одну ставку. Данные работники не хотели брать совместительство, а хотели просто получать больше денег. Но есть федеральное законодательство, которое нормирует окладную часть, на которую приходятся допвыплаты», — подчеркнул Багин.

В настоящий момент, региональная прокуратура проводит проверку инцидента.