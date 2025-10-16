Закрыть
Жительницу Удмуртии осудили за обман Пенсионного фонда

16:42, 16 октября, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
#Сарапул\n#Удмуртия\n#обман\n#мошенничество\n#выплаты
Источник фото: ИА «Сусанин»
14 лет сарапульчанка лгала, что её муж мёртв.

Сарапул. Удмуртия. 14 лет жительница Сарапула незаконно получала пенсию по потере кормильца, скрывая, что её муж жив. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

В 2008 году женщина оформила пенсионные выплаты, заявив, что отец ребёнка пропал без вести. Однако уже в конце того же года сарапульчанка узнала - ёё муж жив. Но женщина решила сохранить это в тайне, чтобы не лишаться денег.

Обман раскрылся только в 2022 году. За 14 лет женщина получила из Пенсионного фонда более 2 млн рублей. 

С учётом явки с повинной, раскаяния, а также наличия на попечении дочери и пожилой матери, подсудимая получила два года условно с испытательным сроком.

