Сарапул. Удмуртия. 14 лет жительница Сарапула незаконно получала пенсию по потере кормильца, скрывая, что её муж жив. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

В 2008 году женщина оформила пенсионные выплаты, заявив, что отец ребёнка пропал без вести. Однако уже в конце того же года сарапульчанка узнала - ёё муж жив. Но женщина решила сохранить это в тайне, чтобы не лишаться денег.

Обман раскрылся только в 2022 году. За 14 лет женщина получила из Пенсионного фонда более 2 млн рублей.

С учётом явки с повинной, раскаяния, а также наличия на попечении дочери и пожилой матери, подсудимая получила два года условно с испытательным сроком.