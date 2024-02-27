Ижевские дорожники с приходом тепла отремонтируют участок Воткинского шоссе

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался ямочный ремонт. Сегодня дорожники латали выбоины на Воткинском шоссе. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Пока погода не даёт приступить к полноценному ремонту. В заделывании образовавшихся ям в качестве временной меры используется литой асфальт. Подрядчики имеют на вооружении 8 рециклеров, которые готовят асфальтобетонную смесь. В марте будут запущены два асфальтовых завода, что позволит увеличить объёмы работ.

Как только в республику придёт тепло, планируется отремонтировать асфальт на отрезке Воткинского шоссе от поворота на Хохряки и до ТЭЦ-2.

Напомним, весной в Ижевске планируется провести ямочный ремонт на 52 улицах.