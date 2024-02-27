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Ижевские дорожники с приходом тепла отремонтируют участок Воткинского шоссе

17:20, 27 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевские дорожники с приходом тепла отремонтируют участок Воткинского шоссе
17:20, 27 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ямочный ремонт
Фото: Дмитрий Чистяков
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Планируется провести ремонт на отрезке от поворота на Хохряки до ТЭЦ-2.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался ямочный ремонт. Сегодня дорожники латали выбоины на Воткинском шоссе. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Пока погода не даёт приступить к полноценному ремонту. В заделывании образовавшихся ям в качестве временной меры используется литой асфальт. Подрядчики имеют на вооружении 8 рециклеров, которые готовят асфальтобетонную смесь. В марте будут запущены два асфальтовых завода, что позволит увеличить объёмы работ.

Как только в республику придёт тепло, планируется отремонтировать асфальт на отрезке Воткинского шоссе от поворота на Хохряки и до ТЭЦ-2.

Напомним, весной в Ижевске планируется провести ямочный ремонт на 52 улицах.

17:20, 27 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
8
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ямочный ремонт