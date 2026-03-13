Закрыть
12:57, 13 марта, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске на следующей неделе планируют запустить асфальтобетонные заводы
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ямочный ремонт
Источник фото: ИА «Сусанин»
Это позволит нарастить объёмы ямочного ремонта.

Ижевск, Удмуртия. В Ижевске готовится запуск асфальтобетонных заводов, чтобы усилить работы по устранению ям и выбоин на дорогах города. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Сейчас в городе уже идёт ямочный ремонт. Дорожники впервые применяют готовую асфальтобетонную смесь, произведённую заводским методом минувшей осенью.

Первым участком ремонта стал отрезок улицы Пушкинской, напротив школы по шахматам имени Сергея Ощепкова. На месте проведения работ побывал корреспондент «Сусанина»

