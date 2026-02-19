Закрыть
На дорогах Удмуртии начался ямочный ремонт

17:03, 19 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На дорогах Удмуртии начался ямочный ремонт
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ямочный ремонт
Источник фото: ИА «Сусанин»
Параллельно идёт расчистка трасс от снега.

Ижевск. Удмуртия. Дорожные предприятия Удмуртии приступили к ямочному ремонту на трассах региона, а также в Ижевске. Для заделывания ям используют холодный и литой асфальтобетон — это позволяет работать даже при минусовых температурах. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

На региональных трассах израсходовано порядка 20 тонн смесей, в Ижевске — более 7 тонн. В Воткинске запустили асфальтобетонный завод: при необходимости здесь могут оперативно приступить к выпуску горячей смеси.

Помимо ремонта, дорожники продолжают расчистку трасс и вывоз снега. За зимний период с улиц Ижевска вывезли более 900 тысяч кубометров снега. Особое внимание уделяется территориям с риском подтопления.

Накануне глава Удмуртии Александр Бречалов поручил оценить состояние дорог, когда начнётся потепление.

